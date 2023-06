Am Ende entschied die Buchholz-Wertung zugunsten der 18-jährigen Herxheimerin Karoline Gröschel, die nun deutsche U18-Meisterin ist. Im November kann sie zur WM fahren.

Karoline Gröschel vom SK Landau ist deutsche U18-Schachmeisterin. Nach sieben anstrengenden Tagen in einem Hotel in Willingen im Sauerland mit zwei Tagen mit jeweils zwei Partien über je vier Stunden entschied die Buchholz-Wertung zugunsten der 18-jährigen Herxheimerin – die Summe der Punkte, die ihre neun Gegnerinnen erreicht haben. Was erst feststand, nachdem Gröschel ihre letzte Partie mit einem Remis beendet hatte. Elina Heutling (Magdeburg) spielte ebenfalls remis, Margarathe Wagner (Bamberg) verlor. Jedes der drei Mädchen hatte fünf Partien gewonnen und dreimal remis gespielt. Die Buchholz-Wertung: 1. Gröschel, die vor der letzten Runde an dritter Position lag, mit 45 Punkten, 2. Heutling (44,5), 3. Wagner (42,5). Gab es Champagner für die Meisterin? Während der Meisterschaft habe Alkoholverbot geherrscht, sagt Gröschel, die, von Matthias Lang und anderen Landauern begleitet, sich mit zwei anderen Rheinland-Pfälzerinnen ein Zimmer teilte. Drei Spielerinnen mussten sich einer Doping-Kontrolle unterziehen. Gröschel, nach der Spielstärke an drei gesetzt, war offensiv mit der Chance auf den Titelgewinn ins Turnier gegangen. Sie gewann ihre ersten drei Partien, spielte zweimal remis, verlor gegen Wagner, war nach dem Sieg gegen Jule Cordes (Bielefeld) weiter Dritte und nach dem Remis gegen Elisa Reuter (Erfurt) zu guter Letzt Meisterin. Im Hotel habe es immer Nudeln gegeben. Der Höhepunkt sei die Siegerehrung am Samstagabend gewesen, so Gröschel. Im November kann die 18-Jährige die Weltmeisterschaft in Montesilvano/Italien spielen.