Bei den deutschen Cyclocross-Meisterschaften im nordrhein-westfälischen Radevormwald holte sich Messane Bräutigam (RSV Rheinzabern) die Silbermedaille bei den U19-Juniorinnen. Unter den Augen vieler Zuschauer mussten die Fahrer bei Schneetreiben und Minusgraden mit ständig wechselnder Streckenbeschaffenheit kämpfen. Zwar wähnte sich die 17-Jährige in guter Form, die Vorjahressiegerin handelte sich jedoch nach einem leichten Sturz und damit einhergehender technischer Probleme am Rad einen Rückstand ein, den sie nicht mehr aufholen konnte. Ihr Teamkollege Felix Kloss fuhr bei den U19-Junioren auf Rang 20. Mit Linus Sturm in der U15 war ein weiterer Rheinzaberner am Start, er belegte Rang 15. Im Rennen der Masters 4, der über 60-jährigen, starteten zwei Fahrer des TSV Neupotz. Walter Antoni wurde Elfter, Klaus Schmittgall fuhr auf Rang 20.