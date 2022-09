„Unser erklärtes Ziel ist der Aufstieg in die A-Klasse. Deshalb ist es unser Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Trainer Akin Özer vom ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Landau vor dem Topspiel der B-Klasse West beim Rangzweiten SV Mörlheim (Sonntag, 15 Uhr). Ihm fehlt Hakan Torun. Der TSV hat Akteure aus höheren Klassen in seinen Reihen. Der türkische Ex-Profi Müslüm Talsik hat ebenso 16 Treffer erzielt wie Denis Thomas. Beim SVM kommen die meisten Akteure aus der eigenen Jugend. Max Sprick hat bisher zwölfmal getroffen. Coach Steffen Welzel: „Die Rollen sind klar verteilt, wir sind der große Außenseiter. Doch unseren aktuellen Tabellenplatz wollen wir bis zum Saisonende verteidigen.“ Lucas Wingerter, Daniel und Florian Roth sowie Jens Leiner fallen aus. Es ist das zweite Duell beider Teams in dieser Saison. Der 6:1-Pokalsieg des SVM war ein Überraschung.