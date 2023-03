Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Schlappe musste zuletzt der in der Abstiegszone angesiedelte Fußball-Bezirksligist FVP Maximiliansau hinnehmen. Nächster Gegner ist am Sonntag, 15 Uhr, Spitzenreiter SV Geinsheim. Was sagt Spielertrainer Adnan Sentürk dazu?

Herr Sentürk, eine 1:8-Klatsche beim Rangsechsten TuS Mechtersheim II. Wie kam das denn?

Wir hatten einen rabenschwarzen Tag, und es ist nichts gelaufen. Zudem haben wir gegen einen