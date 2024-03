Beim Sportclub Weselberg, dessen Sportgelände weit außerhalb liegt, gibt es bereits einen Defibrillator, um im Notfall helfen zu können. Jetzt bekommt die Gemeinde zwei weitere dieser Geräte, die im Zweifelsfall Leben retten können. Der Rat entschied, zwei Geräte mit Zusatzfunktionen anzuschaffen, die auch Kindern zielgerichtet helfen können.

Ein Gerät wird in Weselberg an der Grundschule installiert, eines im Ortsteil Harsberg. Auslöser war die Spende eines Bürgers. Manuel Müller, beruflich im medizinischen Bereich zu Hause, sah ein solches Gerät als unbedingt erforderlich an. Auch weil er wisse, dass es Kinder mit Vorbelastungen gebe. Deshalb spendete er 3500 Euro, um einen Defibrillator anzuschaffen, der wegen seiner Zusatzfunktionen auch für kleine Menschen geeignet ist. Von Gemeindeseite wurde vorgeschlagen, dann auch ein solches Gerät im räumlich getrennten Ortsteil Harsberg zu installieren, um im gesamten Ortsgebiet schnell Zugang zu dem im Notfall lebensrettenden Gerät zu haben.

Müller berichtete, dass er schon mal als Retter zu einem Notfall gerufen worden war, bei dem länger auf den Rettungswagen gewartet werden musste. Damit entkräftete er das Argument von Karl Kessler (FWG), der mit Blick auf die Rettungswache im Gewerbegebiet die Frage aufgeworfen hatte, ob es das zweite Gerät für Harsberg erforderlich sei.

Weitere Spender gerne gesehen

Es sei in der Tat so, sagte Müller, dass die Rettungswache zwar in der Nähe von Weselberg und Harsberg sei, aber das sei keine Garantie für besonders schnelle Hilfe. Wenn die Rettungswagen im Einsatz seien, müsse Rettungsdienst aus Rodalben oder Landstuhl anfahren.

Der Rat entschied auf CDU-Antrag, dass zwei hochwertige Defibrillatoren für beide Ortsteile angeschafft werden. Sollten sich noch Spender finden, die helfen, den Mehrbetrag zu finanzieren, freue man sich, hieß es. Die Kosten werden insgesamt über 6000 Euro liegen.

Info

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Weselberg gibt es einen Wechsel an der Spitze. Auf den langjährigen Wehrführer Johannes Reinig folgt Johannes Arndt. Als seine Stellvertreter folgen Sabrina Kuntz und Steffen Lutz auf Michael Hirschelmann nach. Am 1. April treten sie ihre neuen Ämter offiziell an.