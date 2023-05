Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kröppen fehlt es an öffentlichen Räumen. Es gibt keinen Ratssaal, keinen Raum für öffentliche Veranstaltungen und kein Bürgermeisterbüro. Deshalb gab der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie für ein multifunktionales Gemeindebedarfszentrum im Neubaugebiet „In den Stockwiesen“ in Auftrag.

Einstimmig vergab der Rat am Donnerstagabend die Machbarkeitsstudie an das Architekturbüro Blanz aus Landstuhl. Die Studie ist eine Vorstufe zur konkreten Planung. Mit