Der Kindergarten Bundenbach, den Kinder aus Groß- und Kleinbundenbach besuchen, soll so schnell wie möglich erweitert werden, denn mehr als 50 Kinder müssen zusätzlich aufgenommen werden. Die Gemeinde muss bis Mai Pläne für die Erweiterung vorlegen. Ein Provisorium ist nur bis Mitte 2022 gestattet.

Bis Ende des Jahres 2021 haben zwischen 57 und 59 Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Bis das Gebäude in Großbundenbach dafür erweitert ist, wird eine 25-köpfige Gruppe ab dem 1. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus Kleinbundenbach betreut. Der Gemeinderat Großbundenbach stimmte am Dienstagabend einstimmig für Antrag einer Änderung der Betriebserlaubnis.

Ein schönes Problem

Wie am Dienstag berichtet, wurden die Verantwortlichen aus beiden Dörfern von der Berechnung des Kreisjugendamtes überrascht, dass es bis Ende 2021 einen Bedarf für 57 bis 59 Kindergartenplätze geben wird. Derzeit werden in Großbundenbach 37 Kinder betreut. Ursprünglich sollten durch kleinere Umbauten Platz für 42 Kinder geschaffen werden. Die Umbauten sind vom Tisch. „Das Problem, das wir haben, ist eigentlich ein schönes Problem“, sagte die Kindergartenleiterin Isabell Hüther-Tams in der Ratssitzung mit Blick auf die wachsende Kinderschar. Der erste Beigeordnete Wolfgang Rapp sah im Babyboom „eine sehr positive Entwicklung. Kinder heißt Zukunft für die Gemeinde“.

In beiden Gemeinden herrsche Einigkeit, dass möglichst rasch die Voraussetzungen für eine Erweiterung geschaffen werden. „Wir wollen den Weg gemeinsam weitergehen“, sagte Großbundenbachs Bürgermeister Dieter Glahn mit Blick auf das Treffen beider Räte am 20. Juni. Kleinbundenbachs Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger sagte, ihm sei es vorgekommen, als habe ihnen „das Landesjugendamt die Pistole auf die Brust gesetzt“. Wenn der Kindergarten nicht erweitert werde, dann werde er „zugemacht“, skizzierte Gerlinger die Konsequenz.

Architekt suchen

Bis Mai muss dem Landesjugendamt ein Plan vorgelegt werden. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard appellierte an die Räte, „ein paar PS mehr auf die Straße zu bringen“ und zügig einen Architekten zu suchen, der sich mit der Erweiterung von Kindergärten auskennt.

Wie Hüther-Tams informierte, nimmt der Kindergarten am 17. August nach den Sommerferien seinen zweigruppigen Betrieb am Standort Großbundenbach wieder auf. Die Änderungen werden wohl frühesten zum 1. Oktober in die Praxis umgesetzt. Dann sollte das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinbundenbach so vorbereitet sein, dass dort eine Gruppe betreut werden kann. Die Leiterin sagte, dass eine dritte Gruppe geschaffen werden muss. „Wir schaffen es nicht mehr, alle Kinder in nur zwei Gruppen zu betreuen“, sagte sie.

Das Provisorium mit der Außenstelle in Kleinbundenbach ist bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 befristet. Bis dahin sollte die Erweiterung des Kindergartens in Großbundenbach abgeschlossen sein. Wie die Erweiterung erfolgt – Glahn sprach von einem eingeschossigen Anbau auf dem Dorfplatz – muss jetzt rasch festgelegt und geplant werden.