RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch: In der Verbandsgemeinde Hauenstein wird sich in den nächsten Jahren im Bereich der Feuerwehr einiges tun. Der Fuhrpark wird modernisiert, dazu gehört der Kauf eines neuen Drehleiterfahrzeugs, außerdem soll es für die Wehren aus Schwanheim, Darstein, Hinterweidenthal und vom Hermersbergerhof neue Häuser geben.

Es sind Millionen-Investitionen, die im Bereich der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Hauenstein in den nächsten Jahren vorgesehen sind. „Das ist der Bereich, in dem am meisten