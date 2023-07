Mythische Heilkräuter, deutsch-französische Geschichte, Waldbaden – breit ist das Spektrum der Themen, mit denen die Biosphären-Guides des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen die Vielseitigkeit des Gebiets vermitteln.

Die Kräuterführungen der Biosphären-Guides Ursula und Johannes Schauer, die sie an den Sonntagen 30. Juli, 13. August, 20. August und 27. August anbieten, richten sich an alle, die mehr über essbare Kräuter lernen und über deren Inhaltsstoffe und Verwendung in der Küche und in der Heilkunde erfahren wollen. Treffpunkte sind am Wanderparkplatz Nothweiler beziehungsweise am 13. August am Biosphärenhaus bei Fischbach bei Dahn.

Zu einer Exkursion in die Kernzone Bobenthaler Kopf lädt die Biosphären-Guide Gerlinde Pfirrmann am Samstag, 2. September ein. Die Tour geht von 11 bis 15 Uhr, Treffpunkt ist an der Kirche Bobenthal. Die Biosphären-Guide geht unter anderem darauf ein, wie sich Wirtschaftswald von Naturwald unterscheidet, welche Ziele Biosphärenreservate verfolgen, und inwiefern Kernzonen die Urwälder von morgen sind.

Informationen und Anmeldung unter info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de, Telefon 06325 9552-0 und im Internet.