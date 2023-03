Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Ältere wird das Wohnen auf dem Dorf oft beschwerlich. Denn viele leben in Häusern, die nicht altersgerecht sind und oft auch zu groß geworden sind, weil die Kinder weg sind. In Schwanheim wollen sie ihre Senioren gerne im Ort behalten und arbeiten an einem neuen Wohnprojekt. Entwürfe dafür haben Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern geliefert.

„Wir haben viele Senioren im Ort, die nicht altersgerecht und barrierefrei wohnen“, erklärt Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller. In dem 600-Einwohner-Dorf