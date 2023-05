Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum vierten Mal findet am Samstag, 6. Mai, im Innenhof des Haus des Bürgers in Höheinöd die Pflanzenbörse statt (11 bis 14 Uhr). Wer Pflanzen, Gartengeräte oder Gartenbücher tauschen, abgeben oder bekommen möchte, wird hier fündig. Ines Lechner, Lehrerin am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium und Mitglied im Höheinöder Gemeinderat gehört zum Organisationsteam. Mit ihr sprach die RHEINPFALZ über Tauschgeschäfte, Gartenwissen und darüber wie man Kinder für Natur und Garten begeistern kann.

Frau Lechner, wie entstand die Idee, in Höheinöd eine Pflanzenbörse zu organisieren?

Tatsächlich begann es damit, dass