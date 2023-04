Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag ist der erste Advent und in vielen Familien wird wieder über den Kauf eines Weihnachtsbaumes beraten. Die RHEINPFALZ hat bei den Forstämtern in der Südwestpfalz nachgefragt, wie es in diesem mit dem Weihnachtsbaum-Verkauf aussieht.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf 2020 ist von zwei Vorzeichen geprägt: von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, vor allem beim Rahmenprogramm und beim Aspekt der Nachhaltigkeit.