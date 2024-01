Acht der zwölf aktuellen Ratsmitglieder in Reifenberg wollen bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. Bürgermeister Pirmin Zimmer ist aber guter Dinge, genügend Nachwuchskräfte aufzutreiben.

„Ich muss es akzeptieren“, sagt Zimmer hinsichtlich der bereits angekündigten acht Ausstiege aus dem Reifenberger Gemeinderat. „Es gibt Argumente, die kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen.“ Das seien vorrangig die persönlichen Gründe. „Dann gibt es jene, die sagen, dass sie nach 25 Jahren anderen mal die Chance geben wollen. Die häufigste Begründung ist aber die, dass der Zeitaufwand für die Ratsarbeit zu groß ist.“

Obwohl zwei Drittel des Rates jedoch nicht weitermachen wollen, ist Zimmer zuversichtlich, genügend „Nachwuchskräfte“ im Dorf zu finden. Große Hoffnung hat dem Bürgermeister ein Infoabend diese Woche gemacht. 18 Leute sind gekommen, um von Zimmer über die Grundlagen der Ratsarbeit informiert zu werden. „Das waren allgemeine Infos zur Wahl: Woher die Gemeinde Geld bekommt, was die Ausgaben sind, welche Projekte im aktuellen Haushalt noch drin stehen und so weiter“, umreißt Zimmer das Programm des Infoabends. Die Anwesenden seien überrascht gewesen, wie vielfältig die Ratsarbeit ausfällt. „Negativ überrascht waren sie, wie wenig Geld der Ortsgemeinde nach Abführung der Umlagen bleibt“, ergänzt Zimmer. Sein eindringlicher Appell deshalb: Ohne Ehrenamt geht im Dorf nur sehr wenig.

Besucher haben auch Zimmer ermutigt, weiterzumachen

Fünf Teilnehmer der Infoveranstaltung hätten sich an dem Abend sich bereit erklärt, für die Kommunalwahl zu kandidieren. Drei von diesen fünf haben schon mal auf dem Stimmzettel gestanden, die anderen beiden nicht. Das, so Zimmer, soll es aber nicht gewesen sein. Der Bürgermeister glaubt fest daran, dass auch andere Besucher der Infoveranstaltung sich für den Gemeinderat aufstellen lassen. Ziehen zwei Drittel der Infoveranstaltungs-Besucher mit, „dann haben wir genau das was wir wollen: ein breites Spektrum und der Wähler kann aussuchen“, sagt Zimmer.

Dass so viele Leute Zimmers Einladung gefolgt sind, hat auch beim Bürgermeister den Gedanken befeuert, doch noch mal anzutreten. „Die Waage hat, wenn ich das so mal sage, gestern Abend einen deutlichen Ausschlag in die Richtung bekommen, dass ich es noch mal machen würde.“ Endgültig hat Zimmer aber noch nicht beschlossen, noch einmal fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren.