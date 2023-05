Der Fremdenverkehrs- und Kneippverein Eppenbrunn lädt für Samstag ab 10 Uhr zum Wandertag ein. Etappenziel ist der seit Herbst 2022 restaurierte „Kunz-Brunnen“ im Stüdenbachtal, der eingeweiht wird.

Mit Hilfe einer Spende der Gebrüder Klaus und Rainer Puder hätten sie den Kunz-Brunnen – benannt nach dem ehemaligen Forstmeister Kunz – wieder herrichten können, berichtet Cornelia Persang vom Fremdenverkehrs- und Kneippverein. Der Verein habe unter Einsatz von Spenden, Eigenmitteln sowie durch tatkräftige Unterstützung einiger Mitglieder den beschädigten Brunnen restauriert. Die Instandsetzung musste bei der Unteren als auch der Oberen Naturschutzbehörde beantragt werden.

Bereits vor Jahren sackte der Forstweg auf Höhe der eingefassten Quelle ein. Dabei wurde der Wasserzulauf ins Brunnenbecken, in Form eines unter dem Weg verlegten Rohrs, beschädigt. Die Quelle des Brunnens liege an der Bergseite des Forstweges, das Auffangbecken des Brunnens am gegenüberliegenden Wegesrand zur Talseite hin, beschreibt Persang die Örtlichkeit. Der Weg wurde damals vom Forst neu geschottert, das zerbrochene Verlängerungsrohr hatte man aber nicht ersetzt. Das Quellwasser suchte sich unter der Oberfläche seinen eigenen Abfluss, drang von unten in das Auffangbecken ein oder sickerte durch die Böschung. Die Brunnenrenovierung brachte Rainer Puder ins Rollen. Puder, in Bonn lebend, fühlt sich als Ur-Pfälzer mit Eppenbrunn noch sehr verbunden.

Mit Abschluss im Freizeitpark

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 10 Uhr an der Kneippanlage im Freizeitpark Eppenbrunn, die reine Gehzeit ist mit etwa zwei bis zweieinviertel Stunden bemessen. Nach der Rückkehr findet ein Abschluss-Umtrunk im Freizeitpark statt. Die Wegstrecke beträgt etwa 7,2 Kilometer, der Weg gilt als „leicht“. Es wird ein Startgeld erhoben (9,90 Euro pro Person, 4,90 Euro für Mitglieder), inklusive einem Vereins-Dubbeglas inklusive. Als Abschluss-Imbiss kann eine Gulaschsuppe bestellt werden bis 12. Mai unter Telefon 06335 1225 (Günter Fiege) oder 06335 8719 (Familie Persang).