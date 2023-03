Das Thema Waldkindergarten handhabt der Rodalber Stadtrat zurückhaltend und vorsichtig. Es gibt weder ein klares Ja, zumindest nicht zu einer Größe von aktuell genannten 50 Kita-Plätzen, noch ein striktes Nein. Unterdessen haben die Waldritter ihre Pläne zur Platzgestaltung geändert.

Kommt der Waldkindergarten zustande, soll die Lindersbach und dort das Festgelände der Stadt Standort sein und nicht, wie ursprünglich vorgeschlagen, der Eingang zur Hettersbach. Gegen die Hettersbach sprachen die nahen Bäume, die erforderliche Verlegung der Stromtrasse und auch der Verkehr zur Gaststätte „Alte Burg“. Als Vorzüge des Festgeländes gelten die seltene Nutzung des Platzes, die sonnige Lage und der angrenzende Wald.

Wie Bürgermeister Claus Schäfer mitteilte, seien die Waldritter mittlerweile von der Idee einer Platzgestaltung mit Planwagen abgerückt. „Lichtdurchflutete Massivholzhäuser auf Stelzen“ sollen laut Schäfer stattdessen als Unterkunft dienen.

Träger setzt auf Stelzenhäuser statt Planwagen

Auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärte Dieter Simon von den Waldrittern, dass man sich seitens des künftigen Trägers an den „Living Circles“ orientiere. Wer recherchiert, erfährt dazu, dass es sich um „ein Gebäudesystem zwischen Hauskindergarten und Waldkindergarten“ handelt.

Den Kern bildet ein zirka 30 Quadratmeter großer Gruppenraum, um den sich Funktionsräume wie Sanitär- und Schlafraum oder Küche angliedern. Simon ließ dazu gegenüber der RHEINPFALZ verlauten, dass bei der Umsetzung des Projekts an eine Holzständerbauweise gedacht sei, also an Holzhäuser auf Stelzen, ausgestattet „mit Stahldächern und Lichtkuppeln“. Sobald der Architekt seine Grobplanung samt Kostenschätzung mit dem Landesjugendamt abgestimmt habe, werde es eine Präsentation im Stadtrat gaben.

Bürgermeister wünscht sich Grundsatzbeschluss

„Wir brauchen die Kita-Plätze“, drängte Bürgermeister Schäfer in der Sitzung am Montag auf eine Entscheidung. Seinem Appell, einen Grundsatzbeschluss für das Projekt zu fassen, ob mit Planwagen oder mit Holzhäusern, folgte der Rat jedoch nicht, zumal bislang keine Kosten beziffert wurden. Laut Schäfer werde das Land wohl 45 Prozent übernehmen, die Waldritter als Träger werden sich in die Finanzierung einbringen, eine Summe wird auch die Stadt zu tragen haben. Kosten und Finanzierung aber blieben im Ungewissen.

Derweil mehrten sich im Rat kritische Stimmen. Hubert Hubele (CDU) verwahrte sich davor, die Ergebnisse der Kita-Machbarkeitsstudie „einfach fallen zu lassen“. Diana Matheis (CDU) bekannte sich zwar nach wie vor zu dem Konzept des Waldkindergartens, erinnerte aber daran, dass dieser mal als „Kreis-Kindergarten“ ins Gespräch gekommen sei. Dietmar Ulmer (SPD) lehnte den Waldkindergarten in der Dimension einer 50-Plätze-Kita ab. Die Montessori-Pädagogik sei „nicht jedermanns Sache“, gab er zu bedenken und mahnte zum maßvollen Vorgehen.

Punkt von Tagesordnung abgesetzt

An den Bedenken änderte auch ein letztes Nachhaken des Bürgermeisters nichts. Die Waldritter, so Schäfer, hätten sich bereiterklärt, auch Jugendarbeit in Rodalben zu übernehmen. Der Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

Johannes Scheib vom Kreisjugendamt hatte vor ein paar Wochen die Diskussion um die Wald-Kita angefacht mit der Mitteilung, diese Einrichtung tauge dazu, 50 anerkannte Kita-Plätze einzurichten. Im Rat wollte die Beigeordnete Ursula Steinbacher (CDU) jetzt klar festgestellt wissen: „Eine Wald-Kita ist kein Ersatz für eine normale Kindertagesstätte.“