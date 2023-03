Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der nächsten Sitzung des Rodalber Stadtrates soll das Thema „Waldkindergarten“ auf der Tagesordnung stehen. Stimmt der Rat dem Konzept der Waldritter zu, bekäme die Stadt Rodalben den ersten Waldkindergarten im Landkreis. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Hans Heinen sprach darüber mit Dieter Simon von den Waldrittern.

Die Einrichtung eines Waldkindergartens in Rodalben rückt näher. Er würde nicht mehr in der Hettersbach seinen Platz bekommen, sondern in der Lindersbach. Gut so?

Ja,