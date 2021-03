Es trifft Politiker von CDU und SPD vor dem Gewerbegebiet und am Netto-Markt in Waldfischbach-Burgalben, in Münchweiler am Riegelbrunnerhof oder nahe der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens: Unbekannte schneiden aus den großflächigen Wahlplakaten die Köpfe heraus. Bei der CDU hat es jetzt auch die Ersatzplakate getroffen.

Der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Timo Hornung prangert die erneute Zerstörung von Wahlplakaten der Partei an: Erst Mitte vergangener Woche haben die Wahlkampfhelfer Plakate nahe der Pirmasenser Heinrich-Kimmle-Stiftung und am Riegelbrunnerhof ausgetauscht, jetzt wurden sie wieder das Ziel von Vandalismus. Aus den zuerst aufgehängten CDU-Plakaten wurden vor etwa zwei Wochen die Gesichter der Politiker säuberlich herausgeschnitten. Diesmal beschränkten sich die Täter auf die Augen.

„Wir sind entsetzt, wie politisch Andersdenkende ihrer Meinung und Wut freien Lauf lassen und meinen, mit der Zerstörung von Plakaten könnte man die politische Stimmung im Land ändern“, sagt Hornung. „So etwas ist ein Armutszeugnis und hat auch nichts mehr mit einem dummen Jungenstreich zu tun.“

Auch in Waldfischbach-Burgalben wurden solche Fälle bekannt – und es traf nicht nur die CDU. Vor etwa zwei Wochen wurden die Köpfe von SPD-Politikern aus Plakaten am Netto-Markt herausgeschnitten, und am Montagvormittag hing der kopflose CDU-Abgeordnete Christoph Gensch an der B 270 gegenüber der Zufahrt ins Gewerbegebiet.

Werner Häfner, Sprecher der Pirmasenser Polizei, sagte auf Nachfrage, bisher hätten die Parteien keine Strafanzeigen gestellt.