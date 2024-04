Die Wählergruppe Hääschde (WGH) strebt die absolute Mehrheit im Ortsgemeinderat an. Auch den Ortsbürgermeister will sie nach der Kommunalwahl stellen.

Wie der Vereinsvorsitzende Timo Pust bei der Listenaufstellung am Freitagabend sagte, wird die Gruppe erstmals auch für den Verbandsgemeinderat kandidieren.

Der Verein, der aus der Wählergruppe Schöffel hervorging, hat inzwischen 62 Mitglieder. 40 davon waren zur Wahl der Kandidaten für die Räte und den Bürgermeisterstuhl gekommen. Der 43-jährige Steffen Mellein will Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU) ablösen. Mellein ist Unternehmer mit einem Betrieb für Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau, stammt aus Hauenstein, ist verheiratet und hat drei Kinder. Für den Bürgermeisterposten will er kandidieren, weil er in Hauenstein eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik spüre, erklärte er. Mellein sagt, er wolle die Gemeinde aber nicht als „Alleinherrscher“ führen, sondern mit einem Team. Konkrete Projekte für die Zeit nach seiner Wahl will der WGH-Kandidat nicht benennen. Mellein verfolgt die Linie seiner Wählergruppe, wonach das umgesetzt werden sollte, was die Bevölkerung gut findet. Der 43-Jährige will das Ohr bei den Hauensteinern haben und auf deren Ideen setzen. Im Gemeinderat war er bisher nicht. Für die Wählergruppe Schöffel hatte er bei der Wahl 2019 kandidiert und arbeitete im Rat bisher nur in Ausschüssen mit. WGH-Vorsitzender Timo Pust lobte Mellein als Hauensteiner, der nicht seit 20 Jahren die gleiche Schiene fahre und auch nicht von Parteifreunden politisch erzogen worden sei.

Der Spitzenkandidat der Wählergruppe Hääschde und Vereinsvorsitzende Timo Pust. Foto: Klaus Kadel-Magin

Die als Wählergruppe Schöffel 2019 in den Rat gekommene Wählergruppe Hääschde hat aktuell neun der 20 Sitze und stellt die größte Fraktion im Rat dar, der jedoch die „Kooperation“ von CDU, Grüne und SPD gegenüber steht, die sich auch die Beigeordnetenposten untereinander aufgeteilt hatten. Für die Wahl im Juni tritt die WGH nun mit 25 Kandidaten für die 20 Sitze im Rat an. Elf Frauen finden sich auf der Liste für den Ortsgemeinderat. Für den Verbandsgemeinderat konnten 24 Kandidaten für die 24 Sitze aufgestellt werden, darunter acht Frauen. 22 davon sind Hauensteiner. Je einer kommt aus Hinterweidenthal und Schwanheim. Pust begründete die Kandidatur für den VG-Rat mit dem momentan nicht besonders guten Verhältnis zwischen Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde. Künftig wolle die WGH von beiden Seiten für Hauenstein und die Verbandsgemeinde einwirken. Für die Ortsgemeinde hofft Pust auf Fortschritte bei dem von der Wählergruppe Schöffel initiierten Projekt von Schlafhütten für den Zeltplatz. Die Straßensanierungen in Hauenstein müssten zudem vorankommen. Hier nannte Pust die Weißenburger Straße als vorrangig. Weiterhin müsse der Kindergarten entwickelt und auf kommende gesetzliche Vorgaben vorbereitet werden.

Pust betonte, dass es auch weiterhin offene Fraktionssitzungen geben werde, mit denen die Wählergruppe eine niederschwellige Anlaufstelle für die Bürger anbieten wolle.

WG-Liste für den VG-Rat

1. Timo Pust, 2. Carmen Kämmerer, 3. Stefan Seibel, 4. Ulrich Schöffel, 5. Alexander Scheib, 6. Cindy Weinheimer, 7. Sascha Brunner, 8. Uwe Brandenburger, 9. Sina Braun, 10. Patrick Stöbener, 11. Christoph Seibel, 12. René-Roger Kirsch, 13. Steffen Mellein, 14. Barbara Hengen, 15. Norbert Barthelmes, 16. Angelika Kunz, 17. Michael Seibel, 18. Markus Keller, 19. Melody Jäger, 20. Simone Schenk, 21. Christiane Heming-Herzog, 22. Patrick Holzer, 23. Yvonne Schöffel, 24. Thomas Schenk.