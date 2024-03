Die Gemeinde Nothweiler will in den nächsten Jahren viel Geld in die Dorferneuerung investieren. 100.000 Euro sind für die Neugestaltung des Spielplatzes vorgesehen, die Umgestaltung des Brunnenplatzes mit dem Zeppelinsbrunnen ist mit 200.000 Euro veranschlagt. Hier erhofft sich die Gemeinde einen 75-prozentigen Zuschuss.

Tobias Bastian von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hatte dem Gemeinderat den Doppelhaushalt mit den wichtigsten Investitionen vorgestellt. Dazu gehört auch die Anlegung eines Rasenurnengrabfeldes für 20.000 Euro. In diesem und dem nächsten Jahr beteiligt sich die Gemeinde an den Investitionskosten der Kita in Bruchweiler mit jeweils 29.100 Euro.

Eine weitere Maßnahme im Dorferneuerungsprogramm soll mit der Umgestaltung des Vorplatzes der Erzgrube mit Eingangsbereich Zechenhaus umgesetzt werden, wobei die ganze Anlage barrierefrei ausgebaut werden soll. Für diese Maßnahme sind 150.000 Euro eingestellt, wobei sich die Gemeinde einen ebenso hohen Gesamtzuschuss im Rahmen der Dorferneuerung erhofft, wie beim Dorfplatz.