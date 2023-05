Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nünschweiler bekommt einen Urwald. Fünf Hektar Wald im Bereich Dusenbrücken könnten schon bald zu einem so genannten Waldrefugium werden, in dem kein Förster und Brennholzsäger mehr ein Bäumchen anrühren darf. Die Gemeinde bekommt für das Nichtstun auch noch Geld. In der Ratssitzung am Donnerstag wurde neben dem Urwaldprojekt noch der Ausbau des Gehwegs in der Hauptstraße diskutiert.

„Für die Gemeinde sind die Flächen nutzlos“, erklärte Bürgermeister Jürgen Beil in der Ratssitzung. Die Wälder neben dem Moschelweiher