Unmengen an leeren Flaschen, Dosen und Kronkorken sowie zwei Kabeltrommeln für Glasfaserkabel haben am Samstag drei Kinder und 15 Erwachsene von Pfälzerwald-Verein Contwig und Contwiger Waldjugend am Rande des Freizeitwegs eingesammelt. Knapp zwei Stunden waren die Umweltschützer unterwegs gewesen, haben dabei einige Säcke voller Müll und Unrat aufgelesen.

Alleine etwa 100 Jägermeisterfläschchen wanderten in die mitgebrachten Mülltüten. Zudem ein Fußball und viele volle Hundetüten, die die Hundebesitzer in die Hecken geworfen hätten, berichtete laut Paul Semar, der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins. Bunteste Trophäe war ein Werbeschild für eine Veranstaltung in Dellfeld aus dem Jahr 2021, das die Veranstalter wohl vergessen hatten, wieder abzuhängen.