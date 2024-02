Das Finale der Straßenfasnacht ließen sich viele Narren nicht entgehen. Am Rosenmontag feierten 1500 Menschen ausgelassen beim Umzug in Bundenthal. Am Fasnachtsdienstag boten rund 900 Verkleidete beim Umzug in Bruchweiler-Bärenbach ein buntes, stimmungsvolles Bild. Auch der närrische Lindwurm in Hauenstein fand ein großes Publikum, 2500 gut gelaunte Narren freuten sich über 21 Zugnummern.