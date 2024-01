Auch die Kunden der Dahner Verbandsgemeindewerke bleiben von einer Erhöhung der Strompreise verschont.

Die wegen zusätzlicher Netzentgelte eigentlich nötige Erhöhung von etwa zwei Cent je Kilowattstunde werde nicht erfolgen, erklärte am Dienstagabend Verbandsbürgermeister Michael Zwick in der Verbandsgemeinderatssitzung. „Das wird unseren Gewinn schmälern“, räumte Zwick ein. Den Fehlbetrag durch den Verzicht auf die Erhöhung werden die Werke über die Rücklage kompensieren, kündigte er an. Unter anderem begründete er den Verzicht auf die Erhöhung mit dem Wettbewerb durch andere Stromanbieter in der Region sowie die so genannten Strom-Discounter. Aktuell zahlen Kunden der Dahner Werke im Sondervertrag mit dem Tarif Felsenland-Privat nur 36,32 Cent je Kilowattstunde brutto. Das ist weniger als die Hauensteiner für ihren Ökostrom des Energie- und Bäderbetriebs zahlen. Dort sind im Sondertarif Privat 38,29 Cent je Kilowattstunde fällig. Bei den Pirmasenser Stadtwerken sind es aktuell im Sondertarif SWPS Privat 39,29 Cent pro Kilowattstunde.