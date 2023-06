Das Hornbacher Stadttor ist fertig saniert. Für die Autofahrer bedeutet das eine Umstellung.

Die Sanierungsarbeiten am Hornbacher Stadttor sind weitgehend abgeschlossen und das Baugerüst verschwunden. Nach rund acht Monaten Sanierung samt Winterpause präsentiert sich Hornbachs Wahrzeichen in neuem Glanz. „Wir haben die Vollsperrung am letzten Wochenende wieder aufgehoben, es sind aber noch Restarbeiten durchzuführen, die keiner Vollsperrung mehr bedürfen“, teilte am Montag Klaus Meckler vom Architekturbüro Meckler + Partner mit.

Diese Restarbeiten bestünden unter anderem aus dem Auftrag von Lasurfarbe, dem Anfertigen einer Treppe und dem Setzen von Anfahr- und Anprallschutz in Form mehrerer Sandsteinpoller. Diese würden allerdings erst dann montiert, wenn der Straßenausbau in der oberen Hauptstraße abgeschlossen ist. Was die Form der künftigen Sandsteinpoller betrifft, da werde man sich an historischem Bildmaterial orientieren und sie dem ursprünglichen Ambiente anpassen. „Diese sollen so aussehen wie in den 30er Jahren die Poller an der Lauerbrücke“, so Meckler.

Für den Austausch der Sandsteine habe die Firma IK Bau aus Dahn in der Farbe passendes Material aus Ostdeutschland und dem Elsass besorgt: Die ockerfarbenen Steine kämen aus einem Steinbruch aus dem deutschen Osten, die mehr bräunlichen mit gelblichen Einschlüssen aus dem Elsass.

Die Schilder sollen in den kommenden Tagen verschwinden, so dass die Strecke in die Oberstadt wieder offiziell freigegeben ist. Das Stadttor hat eine Stützmauer bekommen. Dadurch fällt für den Autoverkehr eine Spur weg. Der Verkehr führt nur noch einspurig durchs Tor. Wer von unten kommt, muss die Autos von oben vorlassen.

Rückblickend attestiert Klaus Meckler der Baufirma Bestnoten. „Die Sanierung lief reibungslos in dem dafür vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen. Die Firma hat super gute Arbeit geleistet bei dieser schwierigen Baustelle, denn das Tor musste beim Austauschen der Steine unterfangen werden, damit es nicht umfällt.“ Meckler spricht hier von einer sehr fachkundigen Truppe, die ohne Stress und ingenieurmäßig eine sehr anspruchsvolle Arbeit verrichtet habe.