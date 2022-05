Gegen Ende des Jahres soll die neue Mauer am Hornbacher Stadttor stehen. Dann kann der Verkehr nur noch einspurig durchs Tor fahren. Bis zur Jahresmitte will Hornbach die Aufträge vergeben.

„Wenn alles klappt, noch dieses Jahr.“ Das sagt Stadtbürgermeister Reiner Hohn auf die Frage, wann die neue Verkehrsregelung am Stadttor gelten soll. Wegen der Zuschüsse müssen die Aufträge bis Ende Juni vergeben sein, danach komme es darauf an, wann die Firmen mit der Arbeit beginnen können. Vergangene Woche hat der Stadtrat einen Statiker beauftragt, der die Arbeiten begleitet. „Wir brauchen keinen Statiker, der das ganze Stadttor absichert, das steht dort schon 300 Jahre. Wir brauchen jemanden, der dafür sorgt, das es nicht umfällt bei den Bauarbeiten“, sagte Bürgermeister Hohn in der Sitzung.

Die Sanierung des Stadttors ist Teil der Umgestaltung der Hornbacher Ortsdurchfahrt oberhalb des Klosters. Das Stadttor wird wie früher eine Mauer bekommen. Derzeit kann man bergauf rechts am Tor vorbeifahren, nur der Verkehr Richtung Innenstadt fährt durch den Torbogen. Künftig wird die Spur neben dem Tor durch eine Mauer versperrt.