Am Sonntag, 14. November, wird bundesweit der Opfer von Kriegen gedacht. Auf dem Ehrenfriedhof in Dahn findet an diesem Volkstrauertag wieder eine zentrale Veranstaltung auf dem Ehrenfriedhof statt, wo über 2400 Gräber an die Toten des Weltkrieges erinnern. Am Abend findet an der Kapelle ein Gedenkgottesdienst statt.

Die weltliche Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof in Dahn beginnt um 14.30 Uhr. Stadtbürgermeister Holger Zwick und der dritte Kreisbeigeordnete Josef Bauer werden sprechen, ebenso Pfarrer Becker von der Katholischen Pfarrei Heiliger Petrus. Der Musikverein Wieslautermusikanten begleitet die Feier.

Auch Aufruf zum Frieden

Für 17.30 Uhr lädt die katholische Pfarrei ein zur Wort-Gottes-Feier an der Michaelskapelle auf dem Ehrenfriedhof. Gedacht wird dabei nicht nur der Opfer der beiden Weltkriege. Die über 2400 Gräber auf dem Ehrenfriedhof hielten dem Betrachter auch nach über 70 Jahren eine Botschaft vor Augen, wie Karl-Josef Koch vom Gemeindeausschuss festhält: „Der Krieg hat uns umgebracht – sorgt für Frieden und Gerechtigkeit“. Eine schwierige Aufgabe, angesichts der Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Unterdrückung seien, Hunger, Vertreibung und Obdachlosigkeit erlitten. Aber auch der Alltag berge Unfrieden, etwa durch Mobbing in Schule und Beruf, Bösartigkeiten in den sozialen Medien, Übergriffe auf Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Lebensart. Zum Volkstrauertag sollten daher zum Gedenken auch die Friedensbemühungen ein Gesicht bekommen.

Eine Kerze auf jedem Grab

Als sichtbares Zeichen der Erinnerung und Mahnung sollen auch in diesem Jahr wieder Kerzen auf allen Gräbern brennen. Dafür werden Helfer benötigt. Vor allem Kinder und Jugendliche sind dazu aufgerufen, dabei zu helfen, die Kerzen bis zum Abend anzuzünden. Start ist nach der Gedenkfeier der Stadt um 15.30 Uhr.

Infos

Fragen zur kirchlichen Gedenkfeier beantwortet Karl-Josef Koch vom Gemeindeausschuss unter Telefon 06391 731. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.