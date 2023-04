Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es ist wichtig, im Tourismus die Kräfte zu bündeln und als Verbandsgemeinde und Landkreis Südwestpfalz gemeinsam aufzutreten.“ So begründete Ortsbürgermeister Peter Spitzer den Antrag, die Aufgabe Tourismus an die VG Rodalben zu übertragen. Bei seiner Sitzung am Montag stimmte der Gemeinderat Donsieders diesem einstimmig zu.

Andere Gemeinden haben diese Aufgabe bereits an die Verbandsgemeinde übertragen, um die Tourismusregion „Gräfensteiner Land“ gemeinsam zu vermarkten. In Donsieders