Das „Kleine Rosenberger Wallfahrtsfest“ am Samstag, 15. August, findet auch in Coronazeiten statt. Die Gottesdienste zu Mariä Himmelfahrt werden per Livestream auf der Rosenberger Website und auf Bibel TV übertragen.

Das Wallfahrtsfest beginnt am Freitag, 14. August. Um 14 Uhr treffen sich Interessierte unter den Arkaden im Wallfahrtshof, um unter Anleitung von Heidrun Johner-Allmoslöchner einen „Würzwisch“ aus Blumen und Heilpflanzen zu binden. Anmeldungen per Mail an info@maria-rosenberg.de oder unter Telefon 06333/923200. Um 19 Uhr steht Pfarrer Volker Sehy der Festtagsmesse im Wallfahrtshof vor, in deren Rahmen die Kräuter gesegnet werden. Die musikalische Gestaltung übernehmen Michael Marz (Bariton) und Felix Edrich (Orgel). Die Lichterprozession findet im Hof statt.

Am Samstag beginnt die Festtagsmesse um 10 Uhr. Es musiziert der Chor Vocalis20 unter Leitung von Bernhard Haßler. Parallel findet ein Kindergottesdienst statt. Der Freundeskreis Maria Rosenberg bietet gegen eine Spende Würzwische an. Im Anschluss gibt es unter den Arkaden Rosenberger Spezialitäten. Eine Andacht an der Lourdesgrotte um 14 Uhr beendet den Wallfahrtstag. Eine Anmeldung für Gottesdienst und Verköstigung im Netz unter www.maria-rosenberg.de oder per Telefon 06333/923200 ist bis zum Vortag, 15 Uhr, erforderlich.