Der Innenhof des Kindergartens „Kuckucksnest“ im Ortsteil Höhmühlbach soll sein Gesicht verändern. Der jahrzehntealte Asphalt wird an einigen Stellen ersetzt.

„Der Asphalt an der Kita stammt aus Zeiten, als in dem Gebäude noch die Schule war“, erinnert Rieschweiler-Mühlbachs Ortsbürgermeister Peter Roschy an die 1970er Jahre, als er selbst dort die Schule besuchte. Seit 1980 sitzt die Kindertagesstätte in dem Gebäude. Dessen Innenhof soll nun etwas umgestaltet werden. Insbesondere unter den Bäumen habe sich der Asphalt verformt und sei daher eine Gefahrenquelle, so Roschy.

Bevor sich der Ortsgemeinderat am Donnerstagabend damit befasst, hatte schon der 2022 installierte Beirat der Kindertagesstätte das Thema diskutiert. In diesem Gremium sitzen Vertreter der Eltern, der Erzieherinnen sowie der Ortsgemeinde als Trägerin. „Eine Erzieherin hat speziell die Interessen der Kinder vertreten“, ergänzt Roschy. Gedanken, die sich die Kita-Kinder zur Umgestaltung gemacht hatten, wurden so dem Beirat vorgetragen. Die Kleinen wünschen, dass ein Teil des Asphalts erhalten bleibt. „Der eignet sich wohl hervorragend für Bobbycar-Rennen“, sagt Roschy. Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat einen ersten Entwurf zur Umgestaltung erstellt. Der Ortsgemeinderat wird dies erörtern und womöglich die konkrete Planung vergeben.

Neubaugebiete und Photovoltaik

Außerdem befasst sich der Rat mit zwei geplanten Neubaugebieten. Eines davon entsteht im Ortsteil Höhmühlbach in Verlängerung der Schulstraße nahe der Kita, das zweite ist in Rieschweiler geplant, oberhalb des Friedhofs zwischen Hohlstraße und dem Baugebiet Im Flur. „Wir wollen die Bauleitplanung vergeben, damit es bei den beiden Gebieten vorwärts gehen kann“, erklärt Roschy.

Thema wird auch eine geplante Photovoltaik-Anlage sein. Die Firma Wiwi hatte dem Rat in einer früheren Sitzung bereits ihre Pläne vorgelegt. Demnach soll oberhalb des Rasenplatzes im Ortsteil Rieschweiler eine Fläche mit Solarmodulen bebaut werden. „Das scheint ein optimaler Ort zu sein“, meint der Bürgermeister. Heute Abend wird ein Vertreter der Firma Pfalzsolar, einer Tochter der Pfalzwerke, das Thema erneut beleuchten. „Es war ein Wunsch des Rates, noch eine weitere Meinung zu hören“, erklärt Roschy.

Info

Der Ortsgemeinderat tagt am Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Höhmühlbach.