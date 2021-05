Der Bau des Radwegeanschlusses von Hirschthal in Richtung Lembach in Frankreich kann fortgesetzt werden. Das hat Michael Zwick, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Zweifel an der Eignung des verwendeten Auffüllmaterials seien ausgeräumt.

Der Ausbau, für den am 2. Juli der Spatenstich erfolgte, hatte geruht, weil die französische Baufirma Urlaub machte und geprüft wurde, ob das verwendete Baumaterial unbedenklich ist. Die RHEINPFALZ wurde von Michael Boeck, einem Schönauer Bürger, auf das Material aufmerksam gemacht. Darin fanden sich neben Steinen auch Kunststoff, Glas, Dämmmaterial und Metall. Auf deutscher Seite war der Weg auf 200 Metern von Hirschthal bis zur Grenze mit dem Material befüllt worden. Sowohl die Verbandsgemeindeverwaltung als auch die Commune Sauer-Pêchelbronn hatten Gutachten in Auftrag gegeben.

Das geologische Gutachten hat laut Verbandsbürgermeister Zwick keine Auffälligkeiten ergeben. „Das Material ist nicht schadstoffbelastet, und auch der Fremdstoffanteil ist mit unter zwei Prozent im zulässigen Rahmen für das verwendete Recyclingmaterial“, so Zwick. Er sei in engem Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung, der das Untersuchungsergebnis ebenfalls vorliege. Für das Gutachten, das die Verwaltung in Auftrag gegeben hat, wurden an verschiedenen Stellen des Weges Proben entnommen, die beim Fresenius-Institut untersucht wurden.

Auch auf französischer Seite könne der Bau weitergehen, wie Klaus Burkhart von der Verwaltung mitteilte. Anne Glock, die bei der Commune Sauer-Pêchelbronn für den Radwegebau zuständig ist, habe ihm das telefonisch mitgeteilt. Die Qualitätsstufen von Recyclingmaterial seien im Kreislaufwirtschaftsgesetz genau festgelegt. Das Material, das in Hirschthal verwendet wird, stelle an sich keine Gefahr für die Umwelt dar. Zusätzlich werde das Material noch mit Asphalt versiegelt.