Der anvisierte beinahe nahtlose Übergang beim Betrieb der Postfiliale in Waldfischbach-Burgalben ist gescheitert. Derzeit müssen die Postkunden aus dem Ort die Wege in Nachbardörfer wie Heltersberg, Hermersberg oder Thaleischweiler-Fröschen in Kauf nehmen, wenn sie in einer Filiale Postgeschäfte erledigen wollen. Das ändert sich erst am 27. November: Dann will die Deutsche Post die Filiale in der früheren Bahnhofsschalterhalle eröffnen.

Das teilte Post-Pressesprecher Hans-Jürgen Thomeczek auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. An dem Plan, dass die Post das Geschäft zunächst selbst als Interimsfiliale betreiben wird – das heißt, Mitarbeiter der Post werden vor Ort sein –, ändert sich nichts. Klar sei aber, dass die Post die Filiale nicht auf Dauer in Eigenregie betreiben will. Aus Sicht der Post ist die Frage, wie es weitergeht, noch nicht abschließend geklärt. Im Gespräch war einmal, dass der Arbeiter-Samariter-Bund, der Eigentümer der Immobilie ist, die Postfiliale betreibt.

Öffnungszeiten eingeschränkt

Laut der Postuniversaldienstleistungsverordnung ist die Post verpflichtet, in Orten mit 2000 Einwohnern eine Filiale vorzuhalten. Sie muss die Grundversorgung sicherstellen – entweder zusammen mit einem Partner oder, falls sich keiner findet, in Eigenregie. Zudem sei in Waldfischbach-Burgalben der Bedarf gegeben, sagt Thomeczek. Für die Filiale am Bahnhof sprechen aus Sicht der Post die zentrale Lage, die Parkplätzen davor sowie der barrierefreie Zugang.

Zwei Mitarbeiter sollen im Wechsel vor Ort sein. Bei den Öffnungszeiten gibt es gegenüber dem bisherigen Angebot erst einmal Einschränkungen: Die Filiale soll von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein, und samstags von 10 bis 13 Uhr, berichtet Thomeczek.

Dass es nun bis Ende November dauert – Ende September hatte Evi Plautz nach fünf Jahren ihre Postfiliale wie angekündigt geschlossen –, habe damit zu tun, dass die neue Technik eingebaut werden muss. Das sei aufwendig, skizzierte Thomeczek.