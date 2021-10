In der Bitscher Straße kontrollierte die Bundespolizei am Donnerstag und erwischte einen Fahrer, der mit einem gefälschten Führerschein in einem Auto mit französischen Kennzeichen unterwegs war. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fall übernimmt nun die Polizei Zweibrücken. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige zu.