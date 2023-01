„The Taste Dealer“, so heißt das Geschäft für Wein, Feinkost, Gewürze und Pfälzer Spezialitäten, das Nadine Sunkel und Jürgen Kölsch-Sunkel seit 2021 in Eppenbrunn auf- und ausgebaut haben.

„Rock me Amadeus“ heißt einer von zahlreichen Weinen aus der Pfalz, die es hier zu kaufen gibt. In diesem Falle wäre es eine „Cuvée aus Sauvignon Blanc“ und „Grüner Veltiner“ aus einem aus insgesamt zwölf Weingüter aus der Vorderpfalz, von denen die Eheleute ihre Weine beziehen. Wer möchte, kann aber auch gerne einen Wein namens „Sissi und Franz“ oder einen „In the mood for Müller“ kosten. Eine Weinprobe auch beim Kunden gehört ebenfalls zum Angebot.

Für Verwirrung habe kürzlich ein Wein gesorgt mit dem Namen „Wild Life“ und einem Nashornsymbol auf dem Etikett, berichten die Geschäftsleute. „Kommt der aus Afrika?“, lautete die Frage eines überraschten Kunden. Kölsch-Sunkel klärte auf: Der „Wild Life Wein“ ist im vorderpfälzischen Hochstadt gekeltert worden.

Vom Aufstrich bis zur Hausmacher Wurst

Wer lieber alkoholfrei genießen möchte, für den gibt es entalkoholisierte Weine. Auf rund 80 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten die beiden Geschäftsleute auch anderen Genuss aus der gesamten Pfalz an, darunter Senf, Aufstriche, Weinessig, Pasta, Gewürze sowie Hausmacher Wurst von einem Privatschlachthof. Ab Februar wird das Sortiment um Pfälzer Whiskey und Gin ergänzt. Beliebt sei der Verpackungsservice, beispielsweise beim Gestalten von Geschenken und Präsentkörben. „Meine Frau ist eine Verpackungsfee“, merkt Kölsch-Sunkel augenzwinkernd an.

Zum Käuferstamm gehören Privat- und Geschäftskunden, aber auch Urlauber, die einige Pfälzer Mitbringsel erwerben wollen und nicht selten als Stammkunden erhalten bleiben. Onlinebestellungen sind ebenfalls möglich. „Wir präsentieren die Pfalz auf engstem Raum“, bringt es Sunkel auf den Punkt.

Im Programm ist zudem Kommissionsware, bei Anlässen wie Firmenfeiern und privaten Festen. Die Kunden bezahlen nur die Mengen, die auch getrunken oder verspeist werden, der nicht benötigte Teil kann zurückgegeben werden. Vor Weihnachten wurden die „Dubbetassen“ – analog den „Dubbegläsern“ – zum Renner.

Öffnungszeiten

The Taste Dealer in der Weiherstraße 21 ist mittwochs und freitags von 16.30 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr und nach telefonischer Absprache unter 0176 70114090.