In Maßweiler stehen dieses Jahr Themen wie Glasfaserausbau und Straßenausbau-Beiträge an. Dies sagte Bürgermeister Herbert Semmet am Sonntag beim Neujahrsempfang.

Zum allerersten Mal werden in Maßweiler ab diesem Jahr Straßenausbau-Beiträge von jedem Bürger fällig, kündigte Herbert Semmet beim Neujahrsempfang am Sonntagvormittag im Rathaus an. Der erste Straßenausbau ist bereits eingeplant: Die Fabrikstraße soll saniert werden. Bereits in der kommenden Ratssitzung soll der Gemeinderat ein Planungsbüro für den Ausbau beauftragen, der Ausbau selbst soll dann im Jahr 2025 über die Bühne gehen. Bereits in diesem Jahr sollen die Baumgräber auf dem Friedhof angelegt werden, der Rathausplatz beschattet und die Kindertagesstätte renoviert.

Das größte Bauvorhaben im Dorf wird der Neubau des Mehrgenerationenplatzes oberhalb der katholischen Kirche sein. Einige Weichen dafür sind nach Semmets Worten bereits gestellt. So habe der Pfarreirat der Verpachtung des Grundstückes mittlerweile zugestimmt, zudem sei für die Finanzierung einer der beiden alten Spielplätze im Ort bereits verkauft.

Appell an Verbandsbürgermeister Patrick Sema

Ob eine andere Großbaustelle schon in diesem Jahr startet, ist aktuell noch unklar: der Neubau des Feuerwehrhauses. Wenn es nach dem Maßweiler Feuerwehrchef Stefan Zwick ginge, dann würde die neue Wache bereits stehen. Entsprechend schickte Zwick am Sonntagvormittag einen deutlichen Appell an Verbandsbürgermeister Patrick Sema, „das Feuerwehrhaus bei der Verbandsgemeinde zu priorisieren“.

Der Zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Heino Schuck, hatte dem Maßweiler Feuerwehrhaus, das in den 50er-Jahren als Sportheim gebaut wurde und in den 70ern auch schon mal als Klassenraum für die Grundschule diente, bereits 2021 ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: „Da hat man die Feuerwehr reingestopft. Eine Katastrophe. Es gehört sich einfach nicht, freiwillige Feuerwehrleute so zu quartieren.“ Das Feuerwehrhaus steht zwischen Grundschule, Turnhalle, Kindergarten und Sportheim. Die Garage weist in Richtung Sportplatz, weshalb das Feuerwehrauto bei einem Einsatz erst einmal ums Gebäude herumfahren muss.

Neubau mit zwei Stellplätzen

Das soll sich ändern: Der Neubau wird parallel zur Turnhalle gebaut, links davon aus Richtung Schulhof gesehen. Das alte Sportheim wird abgerissen. Das neue Gebäude werde zwei Stellplätze bekommen, und zwar für ein Löschfahrzeug und einen Mannschaftswagen. Die Grundstücksfrage sei geklärt, die Pläne seien fertig.

Apropos Feuerwehr: Dass der Verbandsgemeinderat beschlossen hat, die Einheit in Maßweiler mit einem neuen Fahrzeug auszustatten, freut Stefan Zwick. Das neue Fahrzeug soll ein mittleres Löschfahrzeug sein, sein Tank soll 1000 Liter Wasser fassen.

Kirche und Chor feiern Geburtstag

Bürgermeister Semmet freut sich zudem auf die auch für dieses Jahr in Maßweiler geplanten Feste und Veranstaltungen: Vatertag bei der Feuerwehr, das Lichterfest, Kerwe und Tanz in den Mai sind nur einige wenige Beispiele. In diesem Jahr besonders im Fokus werden die Jubiläumsfeiern der katholischen Kirche und des katholischen Kirchenchors stehen. Die Kirche wird 125 Jahre alt, der Chor feiert seinen 160. Geburtstag. Zum Jubiläum wird es das gesamte Jahr über verschiedene Feste und Konzerte geben. Zudem hat Heini Semmet, Maßweilers Experte für die Dorfhistorie, mehrere Bildersammlungen vorbereitet, die übers Jahr verteilt in der Kirche ausgestellt werden.