Zahlreiche Neugierige und Kubb-Spielbegeisterte fanden am Sonntag den Weg zum neuen Kubbfeld in den Spießwiesen. Der Ort hat das Zeug zu einem neuen generationenübergreifenden Dorfmittelpunkt. Einheimische und Urlauber versuchten sich bei dem nordischen Spiel. Der einzige Wermutstropfen war, dass die Spielfelder, die eigens mit Rollrasen ausgelegt und gegossen worden waren, nun doch ein Opfer der Hitze wurden und eher einer Steppe glichen. Das tat der Spielfreude keinen Abbruch. „Ich finde es toll, dass der Hägar-Club sich hier mit dem Spielfeld engagiert, das ist doch mal was Sinnvolles in diesem Park, das allen zu Gute kommt. Angepflanzte Büsche brauchen wir hier wirklich nicht, der Wald ist vor der Haustür“, stellte eine junge Besucherin fest.