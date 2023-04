Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volker Schmitt (FDP) sprach von einer „Notsituation, wir müssen handeln“. Die Grünen stimmten „mit einem tränenden Auge“ zu, und auch die UWG würde die Hornbacher Grundschule künftig lieber mit Pellets als mit Gas beheizen. Aber die Zeit drängt, und so zogen am Donnerstagabend alle an einem Strang und bissen sprichwörtlich in den saureren Apfel. Das Schlusswort sprach die CDU, die stolz auf alle war: „Große Gewinner sind die Kinder.“

Rund 400.000 Euro wird die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in die Sanierung der Heizungsanlage der Grundschule Hornbach investieren. Das beschloss