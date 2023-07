Die Gemeindereferentin Nicole Gajos wird ab 1. August in der Dahner Pfarrei Heiliger Petrus tätig sein. Am Sonntag wurde sie von Weihbischof Otto Georgens entsandt.

In einem feierlichen Gottesdienst wurden die Gemeindereferentinnen Nicole Gajos und Alina Menzel am Sonntag im Dom zu Speyer von Weihbischof Otto Georgens offiziell in den seelsorglichen Dienst des Bistums Speyer ausgesandt. Nicole Gajos wird künftig in der Pfarrei Dahn Hl. Petrus tätig sein, Alina Menzel in der Pfarrei Wörth Hl. Christophorus. Der „Bestimmungsort, die Destination, das Ziel“, seien laut Georgens nicht nur geografisch zu verstehen. Er appellierte daran, als „Macher“ an einer erfolgreichen Kirche mitzuwirken. Trotz zahlreicher Herausforderungen gelte: „Lasst die Freude nicht zu kurz kommen!“

Dank auch an Wegbegleiter

Der Weihbischof dankte auch Ausbildern, Familie, Freunden und allen, welche die Referentinnen auf ihrem Weg unterstützt haben, denn es sei nicht einfach in diesen Zeiten „ja zu sagen zum Dienst in der Kirche, deren Glaubwürdigkeit tief erschüttert ist.“

Nicole Gajos hat sechs Semester Praktische Theologie an der Katholischen Hochschule Mainz studiert. Es folgte eine zweijährige Berufseinführungsphase in der Pfarrei und im schulischen Religionsunterricht. Insgesamt gibt es im Bistum Speyer zurzeit 112 Gemeindeassistenten/-referentinnen. Etwa die Hälfte ist in der Pfarrseelsorge tätig, rund ein Drittel als Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen Seelsorge, zum Beispiel in Krankenhäusern.