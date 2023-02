Es war eine erfrischende und perfekte Faschings-Sause, so echt nach dem Gusto „vun Hääschde Hälau“. Trotz mehr als fünfstündigem Lachnerven-Dauerbeschuss – es war weit nach Mitternacht, als die großartigen Hääschdner „Crazy-Gugge-Musik“ viele Narren auf die Tische spielten – waren alle mehr als begeistert.

„Wir feiern Fasenacht mit Hippies und mit Blumenpracht“, war das Motto der Needingsterzer. Und ein Hauch jener Blumenkinder-Epoche lag im sonst so nüchternen Hauensteiner Bürgersaal. Und dies sowohl für die, die diese befreienden Jahre erleben durften, als auch für die vielen Nachgeborenen.

Lag es an der mehrjährigen Karenzzeit, lag es am Thema und der vom Frauen-Deko-Team wunderbar in Hippie-Szene verwandelten Halle, lag es an den singenden und agierenden Akteuren auf der Bühne und der Bütt oder lag es an der teilweise professionellen Tanz-Performance-Shows? Dieser Abend war eine gelungene närrische Symbiose von allem, und der neue Präsident Ulrich Engel und sein gerade promovierter Vize Patrik Mayer strahlten förmlich um die Wette.

Mitwirkende

Beat-Box Dance-Studio (Trainerin: Jaqueline Heidenreich); Garde Obersimten, Heidi (Schöffel) von Porz, Büttenrede; Häädstorre Kids (Rinnthal, Trainer: Monika Hafner, Jeanette Thiuenel), Fanny Honey Kids (Turnvererein Hauenstein, Trainer: Kim Engelhardt Leonie Rödig); De Saarpälzer (Daniel Memmer, Donsieders) Büttenrede; Needinggarde (Lena Dauenhauer); Wilfried de Annerschd (Wilfried Heinrich) Büttenrede; Martin Berberich Annweiler/Hauenstein; „Die Rotblonden“ Bruchweiler; Dance 4 fun TV Hauenstein; Tanzmariechen Judith Schöffel, Emily Seibel; One 2 Step Turnverein Hauenstein; Sandra Kobel (Wildsäu Gäfenhausen) Büttenrede; Dance Company Hinterweidenthal (Elke Schmitzer, Yvonne Stein); Männerballett „Fasnachtskiechle (Needingsterzer); Schautanz Needingsterzer (Lena Dauenhauer); Crazy Gugge-Hääschde.