Die seltene Gelegenheit, mit einem Nato-Offizier zu diskutieren, bot sich am Mittwoch 60 Schülerinnen und Schülern der IGS Contwig. Was Kevin Nieberg aus Ramstein alles zu erzählen hatte. Und was nicht.

Im Mehrzwecksaal lernten die Oberstufenschüler eine Menge über die Nato – auch über deren Gründungszeit und die Entstehung des früheren Gegenspielers, des Warschauer Pakts.