Dass Giordana Klein auf der Bühne stehen würde, wenn die Preisträger des Abiturjahrganges 2024 an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben ausgezeichnet werden, damit hatten alle gerechnet.

In ihrer Schullaufbahn wurde Giordana Klein schon in der Mittelstufe regelmäßig geehrt. Sehr oft für ihren Einsatz für die Schule, wie sie die IGS immer wieder repräsentierte und für den Einsatz für ihre Mitschüler. Aber auch für gute Leistungen. „Dass ich das beste Abitur mache, damit habe ich aber nicht gerechnet“, bekennt die 19-Jährige. Denn Lernen gehört nicht zu ihren Hobbies; lesen, backen, singen, tanzen stehen bei ihr hingegen hoch im Kurs. Mit der Note 1,6 bestand sie ihre Reifeprüfung. Und setzte damit erfolgreich eine Familientradition fort. Bruder Maurizio hatte 2020 mit der gleichen Note als erfolgreichster Absolvent die IGS verlassen und schon damals prophezeit, dass seine Schwester gute Chancen haben werde, die Schulzeit erfolgreich zu beenden.

Was die Geschwister aus Waldfischbach-Burgalben neben der gleichen Abiturnote eint? Sie mögen die Schule. So gerne, dass auch für Giordana Klein, die die Leistungskurse Englisch, Sozialkunde und Biologie belegt hatte, schon feststeht, dass sie im Oktober ein Lehramtsstudium beginnen wird. In Landau würde sie gerne studieren, in jedem Fall Englisch. „Beim zweiten Fach überlege ich noch, eventuell Sozialkunde“, sagt Klein. Die möchte die Schule auch direkt nach dem Abitur noch nicht verlassen, sondern sich im Rahmen der Ganztagsschule an der IGS Daniel Theysohn engagieren und ein bisschen Geld verdienen. „Das macht mir einfach Freude“, sagt Klein zur Tätigkeit mit Schülern. Urlaub mit der Familie steht noch auf dem Plan. Aus der Schulzeit hat sie über das Erasmus-Programm auch Freunde im Ausland kennengelernt, weitere gegenseitige Besuche sind nicht ausgeschlossen.