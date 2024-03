Die Gemeinde Höhfröschen profitiert vom Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP). Das Dorf ist auf einen Schlag 291.000 Euro seiner Schulden los.

Am Stichtag zur Bemessung der Schuldenhöhe – das war der 31. Januar 2020 – hatte Höhfröschen Liquiditätskredite in Höhe von 589.000 Euro. Diese Kredite sind am ehesten mit einem Dispo bei der Bank vergleichbar. 291.286 Euro dieser Schulden übernimmt das Land. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ortsgemeinde, die verbleibenden Liquiditätsschulden in den kommenden 30 Jahren auf null zu reduzieren.

„Die Hälfte ist besser als nichts“, sagte Bürgermeister Gerhard Hoffmann, auch wenn die Schulden unverschuldet aufliefen, da Höhfröschen Pflichtaufgaben zu erledigen hatte, ohne für diese finanziell entsprechend ausgestattet zu sein. Hoffmann zitierte seinen Ratskollegen Klaus Stein, der bei den Beratungen gesagt habe, dass man die offene Hand annehmen müsse, wenn sie einem gereicht werde. In diesem Fall die Hand mit dem Geld.

Höhfröschen müsse bei dem aktuellen Zinssatz von 4,5 Prozent jährlich etwa 44.000 Euro zurückzahlen, wenn man binnen 30 Jahren die Liquiditätskredite alleine tilgen wolle. Durch die Teilnahme am PEK-RP halbiere sich das auf etwa 22.000 Euro. „Das ist realisierbar“, sagt Hoffmann. Lasse sich zum Beispiel der geplante Solarpark wie geplant umsetzen, reichten die Einnahmen aus, um diesen Schuldendienst zu leisten.