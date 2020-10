Im Rahmen der kürzlich zu Ende gegangenen Ausstellung des Kunstvereins Dahn „Visionen in der Krise“, die von rund 200 Personen besucht wurde, wurden auch Socken und Mützen für den guten Zweck verkauft. Ilse Heiser hat die Handarbeitsaktion initiiert. Den Erlös von 605 Euro rundete der Kunstverein auf 700 Euro auf. Damit wird das Schulbildungsprojekt von Kaplan Chandra Mohan Nudurupati in seinem Heimatort in Indien unterstützt. Der Vorsitzende des Kunstvereins, Erwin Hoffmann, berichtete außerdem, dass nach dieser und der Histo-Pop-Art Ausstellung im August als dritte Schau für diese Jahr die traditionelle Mitgliederausstellung vom 8. bis 29. November im „Alten Rathaus“ geplant ist.