Seit 2011 ist Chandra Mohan Nudurupati aus Indien als Kaplan in Deutschland und voraussichtlich noch bis Ende des Jahres in Dahn tätig. Zu seinem Heimatort pflegt er eine enge Beziehung. Er fühlt sich den Menschen dort verpflichtet und hat schon mehrere Projekte begonnen. Besonders am Herzen liegen ihm die Kinder.

Zwei Jahre lang war Kaplan Chandra, wie ihn alle nennen, Priester in seinem Heimatort Ravipativaripalem in der Provinz Guntur im Südosten Indiens, als ihn der Bischof anrief und nach Deutschland schickte.