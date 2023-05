Es darf wieder geklotzt werden. Zum zehnten Mal veranstaltet der Schindharder Hägar-Club am Samstag, 20. Mai, die „Pfälzer Kubb Open“ auf dem Schindharder Sportplatz. Teilnehmer aus mehreren Ländern werden erwartet.

Knapp 80 Teams haben sich für den Wettkampf im sogenannten „Wikinger-Schach“ angemeldet. Die Teilnehmer kommen aus der Schweiz, Belgien, der Niederlande und aus der ganzen Bundesrepublik, wie Turnierleiter Jens Meier vom Hägar-Club Schindhard mitteilte. Die weiteste Anreise hat wohl das Team „Kubb’Ings“ aus Wismar, die als mehrfache Europa- und Weltmeister zu den Favoriten gehören dürften. Titelverteidiger ist die „Horstcrew“ aus der Schweiz, die 2019 den Pokal mit nach Hause nehmen durfte, nachdem der Wettbewerb zwei Jahre wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Das Turnier ist untergliedert in die „Pfälzer Kubb Open“ für Profis und die „Felsenland-Trophy“ für Gelegenheitsspieler. Los geht’s am Freitagabend mit dem Einzelturnier. Am Samstag, 20. Mai, spielen dann die Teams gegeneinander. „Wer spontan noch Lust bekommen sollte, mitzuspielen, der kann sich am Samstagmorgen als Profi noch bis 9 Uhr und als Gelegenheitsspieler bis 9.45 Uhr anmelden“, sagt Jens Meier.

Kreative Team-Namen und gute Stimmung

Die Benennung der Teams erfordert Kreativität: Ausgefallene Namen wie „Havana Kubb“ oder „Kubblung“ sorgen auch in diesem Jahr für Schmunzeln und sind fast schon Pflicht. Das Schöne am Kubb sei, dass es jeder spielen könne, so Meier. Für den Schindharder Verein, der als einziges Profi-Team „Die Drei“ ins Rennen schickt, liege die Priorität auf der Organisation der Veranstaltung. „Wir wollen gute Gastgeber sein und für eine ausgelassene Stimmung sorgen“, sagt Jens Meier.

Für das leibliche Wohl sei gesorgt: Am Samstag gibt es Rebknorzenspieße, Bratwurst, belegte Brötchen und erstmalig vegane Salatbowls. Auch das Spielsystem wurde überarbeitet, sodass die Ergebnisse digital eingetragen werden können. Der Hägar-Club hat außerdem rund 9000 Euro in neue Spielsets investiert, die am Samstag zum ersten Mal zum Einsatz kommen und in drei Wochen dann sogar zu den Europameisterschaften weiter wandern.