Die Grundzüge des Konzepts für die fusionierten Krankenhäuser in der Südwestpfalz stehen. Günter Merschbächer, Geschäftsführer des Rodalber St. Elisabeth, will, dass das medizinische Angebot am Ende besser ist als vor dem Zusammenschluss. Diese Idee sieht er auf einem guten Weg. Die Strecke bis zum Ende mitgehen will die Marienhaus-Gruppe aber nicht.

Großer Kritikpunkt an der geplanten Fusion der Krankenhäuser in Rodalben und Pirmasens ist, dass Betten wegfallen könnten: Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon