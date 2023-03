Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt Gemeinden, da fragen sich die Bürger, mit welchem Fuß ihr Ortschef denn heute gerade aufgestanden sein mag. Hermersberg ist eine solche Gemeinde. Denn dort kann man über des Bürgermeisters Befinden täglich auf dem Dorfplatz spekulieren.

Ein größeres Projekt in Hermersberg war in jüngster Vergangenheit die Neugestaltung des Dorfplatzes an der Hauptstraße. Der Elli-Zimmer-Platz ist nahezu fertig. Die Schnapsbrenneranlage,