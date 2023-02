Der Ausbau des Althornbacher Kindergartens soll dieses Jahr starten. Da ist sich Bürgermeister Bernd Kipp sicher. Mit etwas anderem jedoch rechnet er nicht.

Jetzt soll alles so schnell wie möglich gehen. Am Donnerstagabend (19 Uhr, Bürgerhaus) soll der Gemeinderat Bürgermeister Bernd Kipp ermächtigen, die ersten Aufträge für den Rohbau des Anbaus selbstständig vergeben zu dürfen. Die Frist, in der Firmen ihre Angebote abgeben können, läuft noch, aber Kipp will nicht warten, bis der Rat das nächste Mal tagt.

Oberstes Ziel sei, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau des Anbaus begonnen wird. Dass dieser noch 2023 in Betrieb geht, ist aber unrealistisch. Kipp rechnet mit einem Betriebsstart Anfang oder Mitte kommenden Jahres. „Das bekommen wir früher nicht hin. Dann müssten die Handwerker rund um die Uhr arbeiten“, sagt er. Schon 2018 hatte Althornbach beschlossen, die Kita um eine Gruppe zu erweitern, schon damals war der Platz knapp. Die Kommunalwahl 2019, andere Ausbauideen sowie letztlich die Corona-Pandemie haben den Zeitplan aber immer wieder verlängert.

Parallel dazu sind die Kosten für den Anbau in die Höhe geschnellt. Ursprünglich waren 800.000 Euro einkalkuliert. Die Finanzierung hätte auch gut in den Althornbacher Haushalt gepasst, nicht zuletzt geben Land und Kreis sowie die Dörfer Dietrichingen und Mauschbach Geld dazu. Mittlerweile ist die Zwei-Millionen-Euro-Marke für den Anbau geknackt, ohne dass tatsächlich die Planung wesentlich luxuriöser geworden ist. Die anderen Geldgeber bleiben bei ihren finanziellen Zusagen. Heißt für Althornbach, dass das Dorf deutlich mehr zahlen muss.