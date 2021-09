Die evangelische Kirche soll weiterhin Träger des Battweilerer Kindergartens bleiben. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard stellt derzeit in allen Gemeinderäte seine Idee vor, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft der Kindergärten übernimmt. Dabei geht es aber nicht um kirchliche Kindergärten.

Battweiler will laut Bürgermeister Werner Veith alles beim Alten belassen. „Wir wollen das momentan nicht ändern. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, sagte Veith gestern Morgen im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Hintergrund der gesamten Kindergarten-Träger-Diskussion ist das neue Kindergarten-Gesetz, das seit 1. Juli in Rheinland-Pfalz gilt. Dadurch brauchen die Kindergärten mehr Personal, gleichzeitig wird die Personalplanung aber erschwert. Bernhards Idee sieht vor, dass die Verbandsgemeinde die Trägerschaft übernimmt und Springer einstellt, die das Stammpersonal vor Ort unterstützt. Außerdem möchte er die ehrenamtlichen Bürgermeister dadurch entlasten.

Battweiler betrifft die Idee vorerst nicht, weil der Kindergarten in der Hand der Kirche ist. Aber, so Veith: Die Gespräche um die Finanzierung mit dem Land seien ins Stocken geraten, wie es weitergeht ist offen.