Die Erweiterung der Kindertagesstätte Bundenbach in Großbundenbach kommt einfach nicht in die Gänge. Jetzt überraschte das Land die Verantwortlichen mit einer zusammengestrichenen Förderung. Statt erwarteter 150 000 Euro gibt es vom Land nur 52 500 Euro. Wie es jetzt weitergeht, bespricht der Gemeinderat am Montag ab 17 Uhr. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie tagt der Rat auf dem Dorfplatz vor dem Kindergarten.

„Das Land beruft sich auf die Betriebserlaubnis aus dem Jahr 2008, damals war die Höchstzahl von 45 Plätzen erlaubt“, erklärte Bürgermeister Dieter