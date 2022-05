Die Kindergartenkinder von Bundenbach können bald als Entdecker durch die Gegend fahren. Sie haben am Freitag einen Bauwagen eingeweiht, der zum Forschen einladen soll.

Über einen funkelnagelneuen Bauwagen dürfen sich die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Groß- und Kleinbundenbach freuen. In Großbundenbach fand am Freitag mit etwa 60 Eltern und Großeltern die Einweihungsparty auf dem Freigelände statt. Der außen grüne und innen noch recht kahle Bauwagen soll mit Hilfe der Kinder und handwerklich begabter Eltern noch etwas aufgepeppt werden. Die Leiterin der Kita, Isabelle Hüther-Tams, hat da den Bauwagen von Peter Lustig aus der Fernsehsendung „Löwenzahn“ im Hinterkopf.

Ganz so groß wie dieser ist der Bundenbacher Bauwagen mit 3,50 Meter Länge aber nicht. Trotzdem wird sich die Ausstattung sehen lassen können. Für kleine Forscher wird ein Mikroskop an Bord sein, dazu Experimentiermaterial zum Untersuchen von Wasser und Erde, eine Videokamera, Tablets, Sachbücher und Werkzeuge, und natürlich dürfen auch Spielgeräte nicht fehlen.

Mit Strom und Frischwasser

Der Wagen hat eine eigene Stromversorgung und kann Frischwasser mitführen. Frei nach Pippi Langstrumpf gilt das Motto „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt“, denn die Kinder sollen ein großes Mitspracherecht bekommen, wohin der Bauwagen fahren soll. Das tut er nicht von alleine, es stehen aber genügend Trekker zum Bugsieren zur Verfügung.

Ein wichtiger Aspekt der zukünftigen Nutzung soll laut Isabelle Hüther-Tams die Vernetzung sein, sei es durch Besuche anderer Kindergärten oder Schulen, Treffen der Eltern zum Kaffee oder für Konzerte. Neugierige Besucher sind immer willkommen, aber auch, wenn jemand was zu erzählen hat. Das Konzept, das die Chancengleichheit für Kinder im ländlichen Bereich erleichtern soll, haben die Erzieherinnen beim Land vorgestellt, um an die Förderung aus dem sogenannten Sozialraumbudget zu kommen. Das hat geklappt und die Kita Bundenbach hat den Förderbetrag in Höhe von fast 10.000 Euro erhalten. 4.000 Euro davon hat der Wagen selbst gekostet, der Rest fließt in die Ausstattung.

Einen Bauwagen für Kindergartenkinder gibt es auch in Großsteinhausen. Er wurde im Herbst 2021 eingeweiht.